10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"EKONOMİDEKİ DENGESİZLİKLER AZALTILACAK"

"ESNEK KUR REJİMLERİNE GEÇİLECEK"

G20 Zirvesi kapsamında Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan zirvenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından önemini anlattı.

DÜZCELİLER, DEPREMDE KAYBETTİKLERİNİ ANDI

Düzceliler, 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen depreminin 11. yıldönümünde, Anıtpark'ta bir araya gelerek depremde hayatını kaybedenleri andı.

Anıtpark'ta düzenlenen anma törenine, Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

RUSYA'DA HÜKÜMETE YÖNELİK ÖFKE EYLEMİ

Kremlin tarafından atanan yeni Moskova Belediye Başkanı'nı ve geçen hafta saldırıya uğrayan gazeteci Oleg Kaşin'in saldırganlarının halen bulunamamasını protesto etmek amacıyla "Öfke Günü" eylemi düzenlendi.

Moskova Belediyesi karşısında düzenlenen eyleme katılan yüzlerce kişinin, polisin dağılın uyarılarına aldırış etmeden "Putin'siz Rusya" sloganları atmaya başlaması üzerine çevik kuvvet birlikleri eylemcilere müdahalede bulundu. Olaylarda yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

(İHA)