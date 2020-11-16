10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

İSTANBUL'DA HASTA ANGUS ŞOKU

Piyalepaşa Hayvan Pazarı'ndan satın alındıktan sonra kesilen angus cinsi kurbanlığın eti görenleri hayrete düşürdü. Simsiyah renkteki et oldukça kötü kokarken, hayvan sahipleri mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

YALOVA'DA DERELERDEN YİNE KAN AKTI

Yalova'nın ortasından geçen Samanlı Deresi kesilen kurbanların kanları ile kızıla boyandı.

Yalova Valiliği tarafından alınan önlemlerle belirlenen yerler dışında kurban kesilmesinin yasaklanmasına rağmen yasağa uymayan bir çok vatandaş kurbanlarını şehrin ortasından geçen Samanlı Deresi etrafında kesmeyi tercih etti. Bunun yanısıra kesimhanelerin atık sularıda bu dereye akıtılınca şehrin ortasından geçen dere kızıla boyandı. Geçtiğimiz yılda aynı şekilde kanla kızıla boyanan derenin görüntüsü vatandaşlardan tepki almıştı.

MAVİKUŞ REKOR İÇİN HAZIRLANIYOR

İngiltere'nin elektrikli arabayla karada hız rekorunu elinde bulunduran Don Wales, 2011'de kendi rekorunu kırmak için yeni bir deneme girişiminde bulunacağını açıkladı. Sir Malcolm Cambell'in torunu olan Don Wales, dedesinin 1925'de kırdığı dünya rekorunun ardından bayrağı devraldı.

Wales, aracıyla saatte 500 mil hıza ulaşmayı hedefliyor.

-İHA-