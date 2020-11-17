10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

MHP'YE BAYRAM ZİYARETİ

Siyasi partilerde bayramlaşma programı çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni AK Parti ve BBP heyetleri ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ve MYK üyesi İbrahim Özbey Genel Sekreter Cihan Paçacı'nın makamında Ak Parti ve BBP heyetlerini kabul ederek bayramlaştı.

Geciken MHP MYK üyesi Osman Durmuş da kabule sonradan katıldı.

157 YILLIK "TAHTA DÖNME DOLAP" GELENEĞİ

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 157 yıldır bayram ve özel günlerde kurulan "tahta dönme dolap" yöre halkının en büyük eğlencesi oluyor. Akdere köyünün "Voroni" adı verilen meydanında kurulan tahta dönme dolabı, 6 kişiden oluşan ekip döndürüyor.

Dönme dolaba aynı anda 4 kişinin binebiliyor.

TENIS YILDIZLARINDAN YARDIM TURNUVASI

Müziğin efsane ismi Elton John ve tenis ikonu Billie Jean King, "En İyi Vuruş" isimli yardım turnuvasına evsahipliği yaptı. Andre Agassi, S. Stefanie Graf, Martina Navratilova ve Anna Kournakova gibi bir çok ismin yer aldığı turnuva, başkent Washington'da düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikler açık arttırma ile başlarken Elton John'un 2 piyano koltuğu da her biri 10 bin 500 dolardan satışa sunuldu.

Müzayede ve bilet satışlarından elde edilen 500 bin dolarlık gelirin Elton John'un AIDS Vakfı ve "Washington AIDS ortaklığı" kuruluşuna bağışlandığı açıklandı.

-İHA-