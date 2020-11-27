10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu?

27.11.2020 09:22

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BİZDEN TEK BOYUTLU DIŞ POLİTİKA BEKLEMEYİN"

Başbakan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'nin açılışında konuştu. Kimse bizden tek boyutlu dış politika beklemesin dedi.

KENDİ GELECEKLERİNİ YEŞİLLENDİRDİLER

İzmir Dikili ilçesinde Dikili Belediyesi tarafında düzenlenen çocuk hakları haftası sebebiyle 350 meşe, 40 adette palmiye ağacı dikimi düzenledi. Atatürk Meydanında toplanan 35 çocuk belediye otobüslerine binerek fidanlığa gidip ağaçlarını dikti. Ağaç dikim törenine belediye başkanı Osman Özgüven'de katıldı. Çocuklar ile birlikte ağaç dikti.

11. ANTALYA ULUSLARARASI PİYANO FESTİVALİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında, festivalin sanat yönetmenliğini yapan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Moldovalı keman sanatçısı Patricia Kopatschinkaja, Akdeniz Üniversitesi'nde ücretsiz bir halk konseri verdi. Konser öncesi üniversiteliler metrelerce kuyruk oluşturdu. Salonda ise adım atacak yer kalmadı; dinleyiciler sahneye oturdu.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu?
10 yıl önce bugün neler oldu?
10 yıl önce bugün neler oldu?
10 yıl önce bugün neler oldu?

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


Son Dakika

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