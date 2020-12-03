10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İLK YERLİ ACTROS AKSARAY'DA ÜRETİLDİ

Ünlü alman otomobil firması yakıt tüketimi ile rekorlar kitabına giren Actros kamyonunu Aksaray'da üretmeye başladı. İlk yerli üretim Actros üretim bandından törenle indirildi.

Actros araçları pazara sürme ve seri olarak satış 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Actros 100 kilometrede 19 ila 20 litrelik yakıt tüketimi ile rekorlar kitabına da girdi.

ZONGULDAK'TA İLK ENGELLİLER TUVALETİ AÇILDI

Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan ve engellilere tahsis edilen kent merkezindeki özel donanımlı ilk tuvaletin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Büyük sevinç yaşanan tuvalet açılışında protokol, karayoluna dizilerek objektiflere poz verdi.

BİR SAATTE 750 KİLO HAMSİYİ YEDİLER

Rize'nin İyidere İlçesi'nde İyidere Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hamsi Şöleni'nin bu gün 6. sı gerçekleştirildi.

İyidere Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen şölene Rize'den ve çevre ilçelerden binlerce kişi katıldı.

Etkinlikte 750 kilo ızgarada kızarmış hamsi bir saat içinde tükendi.

(İHA)