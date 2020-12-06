10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ULUDAĞ'DA KAR SEVİNCİ Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşTI.
Geçen yılbaşını karsız geçiren zirvede kar kalınlığının 3 günde 70 santimetreyi bulması bekleniyor. Otel işletmecileri ise yağıştan memnun.
'MADIMAK'TAKİ EŞYALAR DERNEĞE BAĞIŞLANDI
Madımak Oteli'nde bulunan eşyalarının bir kısmının bağışlandığı yardım derneği otelde bulunan eşyaları belediye çalışanları tarafından taşınmaya başlandı.
37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak olaylarının meydana geldiği Madımak Oteli'nin kamulaştırılmasının ardından eşyalar belediye işçileri tarafından kamyona yüklenerek taşınırken otel işletmecileri Madımak Oteli tabelasının mahkeme kararının ulaşmasının ardından kendileri tarafından kaldırılacağını söyledi.
BM İKLİM ZİRVESİ'NE İLGİNÇ MESAJ
Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen BM İklim Zirvesi sürerken, Greenpeace, TckTckTck ve 350.org kuruluşları, Cancun İklim Zirvesi'nde iklim değişikliğine karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizmek için su altına yerleştirilen insan heykelleri etrafında günlük giysileri ile dalış gerçekleştirdi.
"Gerçek İnsanlar su altında yaşayamaz" mesajını veren eylemciler, seslerini bu şekilde duyurmaya çalıştı.
-İHA-
- Kaynak: İHA
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