10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

Meksika 'nın Cancun kentinde düzenlenen BM İklim Zirvesi sürerken, Greenpeace , TckTckTck ve 350.org kuruluşları, Cancun İklim Zirvesi'nde iklim değişikliğine karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizmek için su altına yerleştirilen insan heykelleri etrafında günlük giysileri ile dalış gerçekleştirdi.

37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak olaylarının meydana geldiği Madımak Oteli'nin kamulaştırılmasının ardından eşyalar belediye işçileri tarafından kamyona yüklenerek taşınırken otel işletmecileri Madımak Oteli tabelasının mahkeme kararının ulaşmasının ardından kendileri tarafından kaldırılacağını söyledi.

Madımak Oteli'nde bulunan eşyalarının bir kısmının bağışlandığı yardım derneği otelde bulunan eşyaları belediye çalışanları tarafından taşınmaya başlandı.

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