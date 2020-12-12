10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ALİYEV ÖLÜMÜNÜN 7'NCİ YILINDA ANILDI

Azerbaycan'ın 3'üncü Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, ölümünün 7'nci yıldönümünde Bakü'de düzenlenen bir törenle anıldı. Anma törenleri çerçevesinde Haydar Aliyev'in mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Binlerce Azerbaycanlının katıldığı törende Haydar Aliyev'in oğlu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de hazır bulundu.

ÖLÜDENİZ'E 25 YIL SONRA KAR YAĞDI

Fethiye'nin Ölüdeniz Beldesi'ne 25 yıl sonra kar yağdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 2 dereceye kadar düştüğü Ölüdeniz'de kar yağışını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Biriken karları gören vatandaşlar araçlarını durdurarak kartopu oynadılar, kar yediler.

"YUMURTA ATILMAZ, YENİLİR" UYGULAMASI

Son günlerde üniversitelerde yaşanan yumurtalı protesto eylemlerine dikkat çekmek isteyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler Topluğu üyeleri enteresan bir uygulamaya imza attı.

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Topluluk üyeleri"Sertifikalı Beden Dili Eğitimi etkinliğinde "Yumurta Atılmaz Yenilir" sloganı ile öğrenciler 30 koli yumurta dağıttı.

ÇİN'DE YAŞANAN İLGİNÇ KAZALAR

Çin'de en çok kullanılan bisiklet ve motosikletlerin neden oldukları kazalar şehir kameralarına saniye saniye yansıdı. Görenleri hayretler içinde bırakan kazalar, bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini gözler önüne seriyor.

-İHA-