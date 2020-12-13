10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ŞIRNAK TOZ BULUTUNUN ETKİSİNİN ALTINDA

Şırnak, komşu ülkelerinden gelen toz bulutlarını etkisi altına girdi.

Akşam saatlerine kadar etkisini sürdüren karla karışık yağmurun ardından özellikle Suriye gibi komşu ülkelerden gelen toz bulutları şehri adeta sarıya bürüdü. Sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını üzerindeki sarı tozlardan kurtulmak için araba yıkama istasyonlarına koştu. Bazı araçlar üzerinde biriken kar, yağan toz ile birlikte çamura döndü.

SPOR SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

Amerika'nın Minneapolis kentinde bir facia ucuz atlatıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle şehrin en büyük stadı olan Minneapolis Metrodome Stadı'nın çatısı kapatıldı. Saatlerce devam kar yağışı nedeniyle çatıda çökme meydana geldi. O anlar kameraya da yansıdı.

JAPONLARDAN TÜRK YEMEKLERİNE BÜYÜK İLGİ

Yurtdışında düzenlenen büyük gıda fuarlarına katılarak Türk yemeklerinin tanıtımını yapan restoran zincirinin Gaziantep şubesi, Japonya'nın ünlü top modellerini ağırladı.

Türk yemeklerini inceleme altına alarak lezzet sırlarını keşfetmeye çalışan Japonlar, Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan'dan kebap ve lahmacun yapımının inceliklerini öğrendi.

-İHA-