10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

MERMERİ 13,71 SANİYEDE KIRDI

Malatyalı milli Tekvandocu Battalgazi Özçınar, Guinnes rekor kitabına girmek için yine mermer kırma denemesi yaptı.

Guinnes rekor kitabına girmek için noter huzurunda, 18 gruplu 240 mermeri 13 saniye 71 salisede kıran milli Tekvandocu Battalgazi Özçınar, kırım sonrasında Türk Bayrağını gögsünden çıkarıp, sevenleri ile başarısını paylaştı.

METİN ŞENTÜRK HABER SPİKERİ OLDU

Sıra dışı çıkışlarıyla gündeme gelen görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, özel bir televizyon kanalında haber spikerliğine başladı.

AZERBAYCAN'DA 'TÜRK FİLMLERİ FESTİVALİ' BAŞLADI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 3 gün sürecek "Türk Filmleri Festivali" başladı.

Beyaz Melek, Nefes, Ay Lav Yu, Eşref Paşalılar ve Neşeli hayat filmlerinin gösterime sunulacağı festivalin ilk gününde salonda boş koltuk kalmadı.

-İHA-