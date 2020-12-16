10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN 'KERBELA MATEMİ'NE KATILDI İstanbul Halkalı'daki Aşura Meydanı'nda her yıl düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi", bu yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Kalabalık grup tarafından salavatlarla karşılanan Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

JULİAN ASSANGE SERBEST BIRAKILDI

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, İngiltere'de görülen duruşmada kefaletinin ödenmesinin ardından tahliye edildi.

ABD diplomatlarının yazışmaları olduğu iddia edilen gizli belgeleri sahibi olduğu Wikileaks adlı internet sitesinde yayınlayan Assange, İsveç'te iki kadına tacizde bulunduğu gerekçesiyle İnterpol tarafından aranıyordu.

AMATÖR MAÇTA HAKEMDEN POŞUYA VETO!

2010-2011 eğitim ve öğretim yılı okullar arası futbol müsabakası sabah saatlerinde şehir stadyumunda Endüstri Meslek Lisesi ile Anadolu Öğretmen Lisesi takımları arasında başladı.

Öğrenciler, soğuktan korunmak için poşu taktı.

Ancak poşular hakemden veto yedi.

(İHA)