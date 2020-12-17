10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ASYA'DAN FİLİSTİN'E DAYANIŞMA KONVOYU

Gazze'de yaşanan insanlık dışı ambargoyu kırmak için 2 Aralık günü Yeni Delhi'den hareket eden 'Asya'dan Filistin'e Dayanışma Konvoyu' yoluna devam ediyor. Hindistan'dan hareket eden ve Pakistan'ın ardından İran'dan geçen konvoydaki aktivistler için Türkiye sınır kapısında özel bir karşılama töreni düzenlendi.

Konvoyda Bahreyn, Japonya, Hindistan, Pakistan, Malezya, Endonezya ve İranlı yardım gönüllüleri yer aldı.

MUHARREM AYI NEDENİYLE TÜRBELER DOLUP TAŞTI

Gaziantep'te Muharrem ayı nedeniyle kadınlar uda etmek için türbelere akın etti.

Şehreküstü Mahallesi'nde bulunan Ali Baba Türbesi, Muharrem ayı sebebiyle dua etmeye ve dilekte bulunmaya gelen vatandaşlarla doldu.

ZEYTİNYAĞLARI DUYUSAL ANALİZLERDEN GEÇİRİLİYOR

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk defa İzmir'de oluşturulan 12 kişilik uzman tadım grubu, zeytin yağlarda duyusal analiz eğitimleri yapıyor.

5 gün süren eğitimde İspanya'dan gelen 3 uzman da yer alıyor.

(İHA)