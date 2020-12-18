10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu?

18.12.2020 10:07
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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BEŞİR ATALAY "İKİ DİL" TARTIŞMASINI DEĞERLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BDP milletvekillerinin mecliste yaptığı Kürtçe konuşmalar ve iki dil tartışmalarına ilişkin soruları cevapladı.

KARGICAK BELDESİ'Nİ HORTUM VURDU

Antalya'nın Alanya İlçesi Kargıcak Beldesi'nde saat 04.00 sularında meydana gelen hortumda bir restoran yıkıldı, çok sayıda muz bahçesi zarar gördü.

İki gündür devam eden yağmurun ardından beldede gece saat 04 sularında meydana gelen hortumda Kargıcak Belediye binası yanında bulunan Kaya Restoran yıkıldı. Sahil kenarında bulunan ağaçlar ve tabelalar da hasar gördü.

KUM HEYKELLER YOK OLDU

Kentte düzenlenen uluslararası Kum Heykel Festivali kapsamında sergilenen kum heykeller, dün gece etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrasında yerle bir oldu.

İRAN'DA AŞURE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Hz. Muhammed'in torunu İmam Hüseyin'in şehit edildiği Aşure Günü'nü matem günü olarak kabul eden Şiilerin Tahran'daki anma etkinlikleri devam etti.

Tahran'da sokaklara akın eden binlerce kişi kendilerine zincirle vurarak İmam Hüseyin için ağladı. Şiiler bir gün önce de Tasua adı verilen matem orucu tutarak İmam Hüseyin ve arkadaşlarının Kerbela'da şehit edilmesini anmıştı.

-İHA-

Hüseyin Bin Ali, Kargıcak, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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