10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ANTALYA'DA MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Mekke'nin fethinin 1380'inci yılını düzenlediği gece ile kutladı.

Erdal Öner Kepez Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara Kuran-ı Kerim ziyafeti verildi.

KOSOVA'DA KAYIP YAKINLARI BİR ARAYA GELDİ

Kosova savaşının olduğu 1998-1999 yıllarında kayıplara karışan kişilerin yakınları Kosova Meclis Binası önünde toplandı. Kayıp yakınları, 2 bin kayıp kişi hakkında durumun aydınlatılması için seslerini duyurmaya çalıştı.

Acılı anneler, Meclis Binası önündeki parmaklıklarda asılı bulunan kayıpların fotoğraflarına bakarak gözyaşı dökerken 12 yıldır kayıp kişiler konusunda bilgi alamadıklarını ve bu sorununun aydınlatılmasını istedi.

OKUL MÜDÜRÜ EVLERE BASKIN YAPIP TV'LERİ KAPATTI

Gaziantep'te aile iletişimini veli toplantılarıyla sağlayamayan okul müdürü ve öğretmenler bu kez evlere baskın yapıp televizyonları kapattı. Ülgen Konukoğlu Lisesi Okul müdürü Ziya Demir, 'Ailemle 1 Saat' projesi ile öğrencilerin derslerinde daha başarılı olacaklarını ve aileleri ile iletişimlerini koparmayacaklarını vurguladı.

(İHA)