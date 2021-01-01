10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

"2023'DE EN GÜÇLÜ İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ"

Bartın'ın Amasra ilçesinde yapımı süren Batı Karadeniz Enerji Üssü'nde incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin 2023 yılında, Dünyanın ekonomisi güçlü ilk 10 ülke arasına gireceğini belirtti.

OBAMA: GELECEĞİ DÜŞÜNME SIRASI BİZDE

ABD Başkanı Barack Obama, ülkeyi daha ileriye götürmek için Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin 2011 yılında birlikte çalışması ve ülkeyi daha ileriye götürmek için sorumlulukları paylaşması gerektiğini söyledi.

Obama, "İleriye bakmalıyız, sadece bu yıla değil, gelecek 10 yıla, 20 yıla bakmalıyız. Geleceği düşünme sırası bizde" dedi.

BODRUM'UN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk bebeği Gökhan- Kibariye Eroğlu çiftinin oğulları Besim Bebek oldu.

Doğumuna daha 20 gün olduğu tahmin edilen Besim bebek, anne ve babasına ilk sürprizini de yapmış oldu.

Minik oğlunun doğumuyla sevinç yaşayan baba Gökhan Eroğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

AV KÖPEĞİ AV TÜFEĞİYLE SAHİBİNİ VURDU!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde babası ve bir arkadaşıyla ava giden bir avcı, yemek yediği sırada köpeğin, hemen yanında bulunan av tüfeğine basması sonucu tüfeğin ateş almasıyla kalçasından yaralandı.

Kalça kemiğinde kırık tespit edilen ve vücuduna çok sayıda saçma isabet ettiği belirlenen avcı Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

-İHA-