10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

04.01.2021 09:07
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TAKTİK İHA GELİŞTİRME PROJESİ İMZALANDITürk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava aracı ihalesini kazanan Vestel Savunma Sanayi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 'Taktik İnsansız Hava Aracı (Katapult/Paraşüt) Geliştirme Projesi Sözleşmesi'ni imzaladı.

TAKTİK İHA GELİŞTİRME PROJESİ İMZALANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava aracı ihalesini kazanan Vestel Savunma Sanayi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 'Taktik İnsansız Hava Aracı (Katapult/Paraşüt) Geliştirme Projesi Sözleşmesi'ni imzaladı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda gerçekleşen imza törenine katılan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "Memnuniyetle ifade edebilirim ki, Mini İHA'lar, Taktik İHA'lar ve ANKA uçaklarımız ile birlikte insansız hava araçları alanındaki dışa bağımlılığımız tamamen sona erdirilmiş bulunmaktadır" dedi.

İZMİR'DE ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ

İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü.

İzmir'in Menemen ilçesi Göreceköy Dumanlıdağ mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü.

Kaza sonucu yaralı olarak kurtulan pilotlardan Yüzbaşı Sezai Demirel ve Teğmen Burak Sinan Yorulmaz bölgeye intikal edilen helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EMEKLİ MÜFTÜ ŞEYTANIN FOTOĞRAFINI YAYIMLADI!

Samsun'da emekli müftü Muharrem Çavuşoğlu, yazdığı kitabında dünyada ilk defa cep telefonu kamerasıyla tesadüfen bir içkili eğlencede görüntülenmiş şeytanın fotoğrafını yayımladı.

Çavuşoğlu, fotoğrafın alkol alınan bir ortamda çekildiğini belirterek o şeklin 'heffaf' olarak tabir edilen şeytan olabileceğini ifade etti.

PARKURU KARIŞTIRINCA YARIŞI KAYBETTİ

Japonya'da düzenlenen bir maratonda yarışı en önde seyreden bir koşucunun bir anlık dalgınlığı, yarışı kaybetmesine neden oldu. Görüntülerde 3. Sıradayken bir hamleyle ilk sıraya yerleşen sporcunun daha sonra parkuru şaşırıp yanlış yöne gitmesi yarışı 3. olarak bitirdiği görülüyor.

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Savunma Sanayi, Vestel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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