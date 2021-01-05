10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce meydana gelen önemli olayları sizler için derledik.

KKTC'DE YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ Girne'de gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar Girne'deki birçok yerleşim bölgesini olumsuz etkiledi.

Yağıştan en fazla etkilenen Lapta'da yollarda biriken sular nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken özellikle dağdan gelen sel suları nedeniyle oteller bölgesinde bazı ev, kumarhane ve otellerin bodrum katlarını su bastı.

BAĞIŞ'TAN "MÜZİĞİN YURDU ANADOLU" PROJESİNİ DESTEK Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Müziğin Yurdu Anadolu" projesini hayata geçirmek için Avrupa Birliği (AB) fonundan destek isteyen saz sanatçısı Mazlum Çimen ve proje mimarları sanatçılarla bir araya geldi.

KAPADOKYA'DA 'HAYALET SÜRÜCÜ' İÇİN FİGÜRAN ARANIYOR

Nicolas Cage ve Eva Mendes'in başrollerini paylaşacağı 'Hayalet Sürücüsü 2'nin Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilecek final sahneleri için 35-50 yaş grubunda 40-60 arasında figüran kullanılacak. Figüran seçmeleri ise başladı. Filmde figüran olmak için şu ana kadar 150 kişi başvuruda bulundu.

-İHA-