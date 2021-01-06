10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İNGİLTERE'DE GRİP SALGINI

DOKTOR SIRRI: İLAÇ SATMAK İÇİN ABARTILIYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'da grip salgınlarında artış yaşanırken domuz gribi virüsünün tekrar nüksettiği iddia edildi.

İngiltere Kraliçesinden Tıp ödülü alan Doktor Teoman Sırrı ise salgının abartıldığını belirterek aşıların ise salgını önlemede çözüm olmayacağını aksine içindeki thiomersal maddesi nedeniyle zararlı olduğunu ifade etti.

BBP'LİLER "MUHTEŞEM YÜZYIL" DİZİSİNİ PROTESTO ETTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Teşkilatı'ndan bir grup, Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatıldığı "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizi filmi, Osmanlı'nın karalandığı gerekçisiyle protesto etti.

BU ELMAYA LEZZETİNİ KAR VERİYOR

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bembeyaz kar örtüsü altında kalan elmalar görenleri şaşırtıyor.

İlçenin Tunus Mahallesi'nde ikamet eden ve elmaları dalında bekleten Cercis İnan isimli vatandaş, yağan kar ve soğuk havaya rağmen lezzetini kaybetmeyen meyveleri ihtiyaç duydukça koparıp tüketiyor.

(İHA)