10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN 3. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI'NDA KONUŞTU

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen 3. Büyükelçiler Konferansında konuştu.

KKTC'DE, SENDİKALI ÖĞRETMENLER BAKANLIĞI BASTI

KKTC'de Kıbrıs Türk Öğretmenler sendikasına mensup yönetici ve bazı üyeler Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapıp bakanlık binasını işgal etti. Uygulanmakta olan ekonomik tedbirleri ve öğretmenlerin atanmasıyla ilgili hükümet uygulamalarını protesto eden Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyeleri bakan ve hükümeti protesto ederek slogan attı. Polisin müdahalesi sırasında bakanlığa gelen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun toplantı odasına giremedi.

TÜRKİYE ROMAN PLATFORMU ÇALIŞTAYI

Türkiye genelinde 127 Roman Derneği'nin katılımıyla gerçekleştirilen " Türkiye Roman Platformu Çalıştayı"nın ilk gününde romanlar kendi aralarında sorunlarını tartıştı.

Çalıştay sonunda Romanlar'ın birlikte yaşama hakkı, barınma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim, istihdam ve potansiyel suçlu olmaktan çıkarılmaları konularında çözüm paketi sunuldu.

(İHA)