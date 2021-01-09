10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ALMANYA SULAR ALTINDA

Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığı Almanya'da aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle birçok bölge sular altında kaldı.

Almanya'da bulunan Ren ve Mosel nehirlerinin taşmasıyla yakınlardaki birçok bölge su altında kalırken, çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı, vapur ve gemi seferleri de durduruldu. Bu arada Mainz kentindeki Ren nehrindeki su yüksekliğinin pazartesi gününe kadar 6 metre, Koblenz'te 8 metreye, Köln'de ise 9 metreye ulaşabileceği açıklandı.

Üçüncü Büyükelçiler toplantısına katılmak üzere 3 gündür Erzurum'da bulunan ve tempolu bir çalışma sergileyen Büyükelçiler, Vali Sebahattin Öztürk tarafından onurlarına verilen yemekte yorgunluk attı. Büyükelçiler THM konseri sırasında piste çıkarak kol kola halay çekip stres attılar.

KAYSERİ'DE DÖVÜŞ SPORCULARINA BÜYÜK İLGİ

Kayseri Kadir Has kongre merkezinde gerçekleştirilecek olan Dünyaca ünlü TURKIS POWER WRESTLING'in dövüş sporları gösterisi'nin tanıtım şovu, bir alışveriş ve yaşam merkezinde gerçekleştirildi. Kayserililerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği gösteride dövüş sahneleri gerçeğini aratmadı.

-İHA-