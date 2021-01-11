10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ERDOĞAN'DAN MERKEL'E KIBRIS TEPKİSİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk tarafı Kıbrıs müzakerelerinde yeterli çaba göstermiyor sözlerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki gösterdi.

KARABÜKSPOR'DAN OKAN BAYÜLGEN'E KINAMA

Sunucu Okan Bayülgen'in, programında Karabükspor'un golcü oyuncusu Emmanuel Emenike ile yapılan röportaj görüntüsünü durdurup, "Bu da tekneyle gelen arkadaşlardan mı?" sözü Karabükspor'da tepkilere neden oldu.

HEYECANLANAN MUHABİR KENDİNE ENGEL OLAMADI

Denizli'de yerel bir televizyonun muhabiri canlı yayın kazası yaşadı.,

Rüzgarın çıkması sonucu arkasındaki çadırın uçması ile heyecanlanan muhabir canlı yayında olduğunu unuttu.

Kameramanın çekimde olduğunu hatırlatmasıyla ise işi şakaya vurarak yayını sonlandırdı.

-İHA-