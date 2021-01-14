10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE'NİN İLK YÜZ NAKLİ ADAYI Türkiye'de yasal mevzuatın tamamlanmasının ardından uygun verici bulunması halinde ilk yüz nakli Zonguldaklı 49 yaşındaki Sezgin Ergen'in yüzüne gerçekleştirilecek.

Yasal mevzuat tamamlanınca Ergen'e yüz nakli 6 ayda yapılacak. Türkiye'nin ilk, dünyanın on birinci yüz nakli olarak literatüre geçecek.

HABUR SINIR KAPISI ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARI

Habur sınır kapısında 1 milyon 684 bin araç giriş çıkış yaptı. Sınır kapısında 5 milyar 123 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 3 milyon 338 bin 109 yolcu habur üzerinden giriş çıkış yaptı.

İNGİLTERE'DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İngiliz Hükümetinin açıkladığı mali kesinti planlarının ardından, İngiltere'de protestolar sürüyor.

Öğrenciler ve kamu çalışanlarının ardından bu sefer de sanatçılar kesintileri protesto etmek için bir araya geldi. Dünyanın en büyük ticaret merkezlerinden Royal Exchange'in önünde düzenlenen protestoda sanatçılar dans ve şovlarıyla bankacıları protesto etti.

BAKAN KAVAF, DOWN CAFE'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Koşuyolu özel yaşam özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi'nde eğitim alan engelli öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için yapılan down cafe'nin açılışını yaptı. Bakan Kavaf, merkezde eğitim gören 10 aylık Elif Berra Er adlı down sendromlu bebeği kucağına alarak sevdi.

GÜL, ÇOCUKLARDAN 'GESİ BAĞLARI'NI DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel gazetecilik başarı ödülleri törenine katıldı.

Roman çocuklar burada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi. Gül, türküyü büyük bir mutlulukla dinledi.

(İHA)