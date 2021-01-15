10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

DP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ZEYBEK OLDU

Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçiminin üçüncü turunda 566 delegenin oyunu alan Zeybek, DP'nin yeni genel başkanı oldu. Zeybek, bütün fetret dönemlerinden sonra diriliş dönemlerinin başladığını belirterek, "Bu bir fetrettir, cezirdir ve bitmiştir" dedi.

KATARAKT MAĞDURLARI HAKLARINI ARAYACAK

Sağlık Bakanlığı'na bağlı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olan hastalardan 8 tanesi kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Hastalar haklarını arayacaklarını belirtti.

NİCOLAS CAGE İÇİN 250 BİN DOLARLIK KRAL DAİRESİ Hayalet Sürücü 2 filminin başrol oyuncusu Nicolas Cage için, filmin Pamukkale'deki çekimleri sırasında kalacağı otelde 250 bin dolarlık kral dairesi hazırlanıyor.

-İHA-