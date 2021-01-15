10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

15.01.2021 11:32
10 Yıl önce bugün neler oldu?, System.String[]

DP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ZEYBEK OLDUDemokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçiminin üçüncü turunda 566 delegenin oyunu alan Zeybek, DP'nin yeni genel başkanı oldu.

DP'NİN YENİ GENEL BAŞKANI ZEYBEK OLDU

Demokrat Parti 10. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçiminin üçüncü turunda 566 delegenin oyunu alan Zeybek, DP'nin yeni genel başkanı oldu. Zeybek, bütün fetret dönemlerinden sonra diriliş dönemlerinin başladığını belirterek, "Bu bir fetrettir, cezirdir ve bitmiştir" dedi.

KATARAKT MAĞDURLARI HAKLARINI ARAYACAK

Sağlık Bakanlığı'na bağlı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde katarakt ameliyatı olan hastalardan 8 tanesi kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Hastalar haklarını arayacaklarını belirtti.

NİCOLAS CAGE İÇİN 250 BİN DOLARLIK KRAL DAİRESİ Hayalet Sürücü 2 filminin başrol oyuncusu Nicolas Cage için, filmin Pamukkale'deki çekimleri sırasında kalacağı otelde 250 bin dolarlık kral dairesi hazırlanıyor.

-İHA-

Demokrat Parti, Büyük Kongresi, The Revenant, Zeybek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralılar var Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi
G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti G.Saray'ın Mohamed transferindeki rakibi Saint Etienne, oyuncuyu almaktan vazgeçti         
11:29
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı         
10:04
Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek         
09:50
Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,40'tan işlem görüyor         
09:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı 245 bin kişinin işine mal oldu         
02:15
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 11:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei