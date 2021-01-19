10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

HRANT DİNK ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 4. yıldönümünde gazete binası önünde düzenlenen törenle anıldı. Yüzlerce kişinin hazır bulunduğu anma töreninde, "Hrant için, adalet için" sloganları atıldı.

PAKİSTAN'DA 7, 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Pakistan'da dün 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Belucistan vilayetindeki Dalbandin kenti yakınları olan depremin çevre kentlerde de hissedildiği açıklandı. Yaklaşık 20 saniye süren depremin ardından paniğe kapılan Pakistan halkı evlerini terk ederek sokaklara koşarken, sel felaketi nedeniyle ülkede bulunan Türk Kızılayı deprem bölgesine hareket etti.

ŞAFAK SEZER, 'KOLPAÇİNO BOMBA'YI TANITTI

Kolpaçino'nun merakla beklenen devam filmi "Kolpaçino Bomba"nın çekimleri Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler bölgesinde devam ederken, basın toplantısı düzenleyerek filmi tanıtan Şafak Sezer yönetmenliğe alıştığını söyledi.

İstanbul'un değişik mekanlarında çekimleri süren filmin, 11 Mart 2011'de Türkiye ve Avrupa'da vizyona gireceği öğrenildi.

-İHA-