10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

Bitlis'in Mutki ilçesinde belirli aralıklarla süren kazılarda dün dört kişiye, bugün de iki kişiye ait kemik parçaları bulundu.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak'ın 2003 yılındaki işgaline giden süreci ele alan Chilcot Komisyonu'nda ikinci kez ifade vermek üzere bulunduğu bina önünde protesto edildi.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, 2020'de 7 milyar dolar zarar etti

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