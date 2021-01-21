10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN, TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
Başbakan Erdoğan Ardahan'da Toplu Açılış Törenlerinde Konuştu. Erdoğan, muhalefete yüklendi.
LONDRA'DA BLAİR'E PROTESTOLU KARŞILAMA
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak'ın 2003 yılındaki işgaline giden süreci ele alan Chilcot Komisyonu'nda ikinci kez ifade vermek üzere bulunduğu bina önünde protesto edildi.
Blair'in ifade verdiği sırada Queen Elizabeth II Konferans Merkezi önünde toplanan yüzlerce gösterici, "Yalancı Blair", "Savaş Suçlusu Blair" pankartları açarak, eski Başbakan'ın savaş suçları mahkemesinde yargılanmasını istedi.
TOPLU MEZARDA KAZI ÇALIŞMALARI…
Bitlis'in Mutki ilçesinde belirli aralıklarla süren kazılarda dün dört kişiye, bugün de iki kişiye ait kemik parçaları bulundu.
Yaklaşık 20 gündür belirli aralıklarla devam eden kazı çalışmalarında görgü tanığının ifadeleri üzerine toplam 8 cesede ulaşılmaya çalışıldı.
Kalan 2 işinin kemiklerini buluncaya kadar kazıların devam edeceği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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