10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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CLINTON'DAN MISIR HÜKÜMETİNE İTİDAL ÇAĞRISI

Mısır'ın başkenti Kahire'de sokağa çıkma yasağına rağmen devam eden ve yer yer güvenlik eylemcilerin çatışmasına sahne olan gösterilerle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Clinton her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Clinton, hükümetin göstericilere karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçleriyle ilgili soruşturma başlatmasını istedi. Clinton ayrıca kesilen internet ve sosyal paylaşım sitelerine erişimin yeniden sağlanması gerektiğini söyledi.

BODRUM SELE TESLİM OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurda, ev iş yerleri sular altında kaldı. Araçlar yollarda kaldı. Yağış sırasında dışarıda olan pek çok kişi alışveriş merkezlerine sığındı.

Bitez Beldesi yakınlarında yollar dereye döndü. Birçok kişi de yağmur suları nedeniyle mahsur kaldı.

(İHA)