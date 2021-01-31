10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ERDOĞAN, "TRT OKUL"UN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TRT OKUL kanalının açılış törenine katılan Başbakan Erdoğan kitle iletişim araçlarının eğitim alanında etkin biçimde kullanılması gerektiğini belirtti.

MISIR'DAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Mısır'da başlayan isyanların devam etmesi sebebiyle can güvenliğini tehlikede hisseden insanlar, ülkeyi terk etmeyi sürdürüyor.

THY'nin tarifeli uçağıyla Kahire'den Türkiye'ye gelen yerli ve yabancı turistler, İstanbul Atatürk Havaalanı'na indi.

Yolcular yaşadıklarını anlattı.

TAHA: GÜNEY SUDAN'IN AYRILIĞINI KABUL EDİYORUZ

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, dün açıklanan ve yüzde 99 oranla kuzeyden ayrılmayı seçen Güney Sudan'ın kararına saygı duyduklarını ve Sudan Hükümeti olarak bunu kabul ettiklerini belirtti.

Taha, "Bölünme sonrasında da Güney Sudanlı kardeşlerimizle ikili ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Sudan'daki bu referandum, ülkenin kuruluşundan yana yaşanmış en büyük olaydır." açıklamasında bulundu.

-İHA-