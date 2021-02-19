10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN TAKSİCİLERLE BULUŞTU

Başbakan Erdoğan, Türkiye Taksiciler Vakfı ve İstanbul Taksiciler Odasının, Büyükşehir Belediyesi Topkapı 1453 Sosyal Tesislerinde düzenlediği toplantıya katıldı.

TURİSTLERE "BAKLAVA YAPMA" DERSİ

Türkiye'nin tanıtımı için harekete geçen ünlü baklavacı, Karaköy'deki şubasinde, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı baklavanın yapım aşamasını öğretmek için turistleri mutfağa soktu. Turistlere en iyi baklava ustaları tarafından "baklava hamuru açma" dersi verildi.

HORONU YANLIŞ OYNAYAN BEDELİNİ KANI İLE ÖDEDİ!

Türkiye Halk Oyunları müsabakalarına hazırlanan Rize Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi düzenledikleri ilginç uygulama ile kan bağışının önemine dikkat çekiyor.

Horon sırasında hata yapan kişi elenip kan bağışında bulunuyor.

Çalışma sırasında hata yapan 5 genç elendi. gençler, kan bağışı formunu doldurduktan sonra gönüllü olarak Kızılay Seyyar Kan Toplama Aracı'nda kan bağışında bulundu.

(İHA)