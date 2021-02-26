10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu?

26.02.2021 09:52
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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"HER GENCİMİZİN BİLEĞİNE ALTIN BİLEZİK TAKMALIYIZ"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AR-GE merkezleri belge dağıtım töreninde yaptığı konuşmada meslek liselerinin önemine değinerek "Her gencimizin bileğine altın bilezik takmamız lazım." dedi.

İNGİLTERE VE ABD'DE LİBYA PROTESTOSU

Bütün Müslüman ülkeleri bir çatı altında toplama düşüncesi ile yola çıkan Hizbul Tahrir grubu, Libya'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplanarak tekbir nidaları ile Libya ve Ortadoğu halkları için İslam dininde birleşme çağrısında bulundu. Batının Ortadoğu halklarının üzerinden elini çekmesi sloganları atan grup Ortadoğu için özgürlüğün İslam ile geleceğini duyurdu.

DOKTORLAR KLİP ÇEKTİ

Tam güne karşı çeşitli eylemler düzenleyen doktorlar 13 Mart'taki eylem öncesi hummalı bir çalışma içine girdi. Hekimler, Bulutsuzluk Özlemi'nin sözlerimi geri alamam şarkısına klip çekti. Klip, Türk Tabipler Birliği'nin sitesinde ve internette yayınlandı.

Orta Doğu, Başbakan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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