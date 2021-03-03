10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

GAZETECİ NEDİM ŞENER GÖZALTINA ALINDI

Ergenekon soruşturması kapsamında polis, Gazeteci Nedim Şener'in evinde arama yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Nedim Şener'in Bakırköy'de bulunan evinde yapılan aramanaın ardından Şener, gözaltına alındı.

YILDIRIM, KÖYDEN İNTERNETLE İSPANYA'YA BAĞLANDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kınık köyüne internet ağı çekilmesi münasebeti ile bir tören düzenlendi. Bakan Yıldırım köye bağlanan internet ve telefon hatlarını denedi. Önce telefon ile konuşan Bakan Yılıdrım daha sonra bir köy evine çekilen internet sayesinde İspanya'dan Diyarbakırlı bir vatandaş ile canlı görüşme yapıp sohbet etti.

KOSOVA'DA CUMHURBAŞKANI KARŞITI GÖSTERİ

Kosova Cumhurbaşkanı Ofisi'nin bulunduğu Kosova parlamento binası önünde, Behçet Pacolli'nin Kosova Cumhurbaşkanlığına seçilme süreci protesto edildi.

Kosova'daki muhalefet partilerinin gençlik kolları ile bazı öğrenci örgütleri tarafından yapılan protesto gösterisinde meclis parmaklıklarına pankartlar asıldı. Pankartlarda, Cumhurbaşkanı Pacolli'nin değil, kendisini bu göreve seçtiren Başbakan Hashim Taçi'nin cumhurbaşkanı olduğu ibareleri yazıldı.

-İHA-