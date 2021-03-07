10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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YILDIRIM'DAN İSRAİL'E 'GÖKTÜRK UYDUSU' CEVABI

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İsrail'in Göktürk uydusuna karşı olmasına tepki gösterdi.

LÜBNANLILAR LAİK DEVLET TALEBİYLE TOPLANDI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce Lübnanlı, mezhepçi sistemi protesto ederek, laik devlet talebiyle ikinci kez gösteri düzenledi.

"Halk rejimin düşmesini istiyor" şeklinde sloganlar atan her yaştan gösterici, ellerinde "Mezhepçilik yapanları devirmek için başkaldırın" yazılı pankartlarla şehir merkezinde yürüdü. Tunus ve Mısır'daki gösterilerden etkilenen Lübnanlı göstericiler, Facebook üzerinden örgütlenerek hükümetin mezhepçi yapısını sona erdirmeyi amaçladıklarını söyledi.

KONTÖR DOLANDIRICILARI KÜTÜPHANEDE YARGILANDI

Şanlıurfa merkezli olarak geçen yıl 48 ilde düzenlenen operasyon ile çökertilen kontör şebekesinin üyelerinin yargılanmasına Akçakale kütüphanesinde başlandı.

Akçakale Adliye binasının yetersiz kalması nedeniyle, İlçe Halk Kütüphanesi'nde görülen duruşmada yargılanan 49'u tutuklu 94 sanıktan örgüt liderliği ile suçlananların 650 ile 3 bin 250 yıl arası hapsi istendi. Zanlılardan, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 648 mağdur şikayetçi oldu.

-İHA-