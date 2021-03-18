10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE

12 Haziran 2011'de yapılacak milletvekili genel seçiminde oy kullanacakların isimlerin yer aldığı seçmen kütükleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Referandumda seçmen kaydı olmadığı için oy kullanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı bu kez asılan seçmen kütüklerinde yer aldı.

CLINTON: HEDEF, KADDAFİ'NİN GİTMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin görevini bırakana kadar baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Libya yönetiminin, BM kararının ardından ateşkes ilan etmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Clinton, Kaddafi'nin bunu sözlerle değil, eylemlerle göstermesini istediklerini kaydetti.

Hedefin, Kaddafi'nin gitmesi olduğunu belirten Clinton, Libya liderinin, sivillerin öldürülmesine son verilmesi çağrısını reddettiğini belirtti.

Clinton, dünyanın çağrılarını dinlemeyen Kaddafi'nin, kendisine karşı askeri seçenekten başka yol bırakmadığını ifade etti.

İNGİLTERE'DE DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK HAFTASI

İngiltere Savunma Sanayi Bakanı Peter Luff, Doğa Bilimleri ve Mühendislik haftası münasebetiyle, bakanlığın savunma bilim ve teknoloji labaratuvarlarının kapılarını halka açtı.

Sektörün devlerinin de desteklediği fuarda savunma sanayisine getirilen yenilikler tanıtıldı. Bakan Luff, 'kötü bir zamanda teknolojide kazandığımız başarıları kutlamak zor olsa da Afganistan Savaşı ne kadar iyi bir donanıma sahip olduğumuzu gösterdi' açıklamasında bulundu.

(İHA)