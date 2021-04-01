10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"UCUBE"YE SİYAH ÇELENK Kars'ta bulunan Azerbaycan Halk Beynel Diasporası Merkezi (UDM), Iğdır Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve bir grup vatandaş İnsanlık Anıtı'na çıktı.

Anıtın Türkiye- Ermenistan dostluğunun ifadesi olmadığını belirten grup, haykelin yıkılmasının Türk dünyasında iz bırakacağını vurguladı.

FİKRİ SAĞLAR: CHP'YE KIRGIN DEĞİLİM

CHP'ye dönmek için yaptığı başvuru Parti Meclisi tarafından reddedilen Fikri Sağlar, alınan karardan dolayı kimseye kırgın olmadığını belirtti.

"KADDAFİ'NİN ASKERLERİ CAMİYİ BOMBALADI"

Libya'da Brega'nın doğusu ve Ecdebya'nın batı girişi yakınları bombalandı.

Ecdebya'nın batı girişinde konuşlanan onlarca muhalif savaşçı, şehri müdafaa etmek için gerekli hazırlıkları tamamladı.

camide dinlenen ve hazırlık yapan grup, caminin Kaddafi'nin paralı askerleri tarafından bombalandığını, camideki bütün Kuran'ı Kerim'lerin ise yakıldığını iddia etti.

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