10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

06.04.2021 15:52

"YHT AĞINI 10 BİN KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 8 yılda bin 100 kilometre demiryolunu hizmete açtıklarını belirterek, "Bundan sonra 2023 hedefine kilitlendik.

"YHT AĞINI 10 BİN KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 8 yılda bin 100 kilometre demiryolunu hizmete açtıklarını belirterek, "Bundan sonra 2023 hedefine kilitlendik." DEDİ.

CİNER GRUBUNUN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Bayırköy yakınlarında Ciner Grubu'na ait bir helikopter düştü.

saat 10.40 sıralarında meydana gelen kazanın ardından Jandarma, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin karadan ve havadan çalışmaları neticesinde yaralılara ulaşıldı. Sarp araziye çakılan helikopter bir kişiye mezar olurken, 2 kişi ise yaralandı.

TATLISES, TEDAVİSİ İÇİN ALMANYA'DA

Uğradığı silahlı saldırı sonrasında İstanbul'da kaldığı hastaneden taburcu edilen İbrahim Tatlıses, fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau ilçesinde bulunan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Basın mensuplarının hastaneye girmesine izin verilmezken Tatlıses için Koruma Şube Müdürlüğü'nün tahsis ettiği 2 polis memurunun da görevlerine başladığı bildirildi.

-İHA-

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Binali Yıldırım, Ciner Grubu, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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