10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

26.04.2021 13:22

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"KOALİSYON GÜÇLERİKADDAFİ'Yİ ÖLDÜRMEK İSTİYOR"

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, koalisyon güçlerinin Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürmek istediklerini söyledi.

Putin " Koalisyon güçleri, sivilleri korumayı amaçlayan BM Güvenlik Konseyi kararı dışına çıktı ve Kaddafi karşısında yer aldı. Şimdi de bazı yetkililer Kaddafi'yi öldürmek istediğini söylüyor. Bununla ilgili bir mahkeme kuruldu mu? Buna kim izin verdi? Dünyada buna benzer çökmüş rejimler yok mu? Bütün çatışmalara ve rejimlere müdahale mi edeceğiz? Afrika'ya ve Somali'ye bakın. Here yere saldırıp yerle bir edip füze mi atacağız? Libya'nın tüm alt yapısı çökmüş bir durumda." dedi.

---------------

HEPAR GENEL BAŞKANI PAMUKOĞLU'NA MİTİNG ŞOKU

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, 12 Haziran seçimi çalışmaları kapsamında halka hitap etmek için gittiği Kırıkkale'de 2. miting şoku yaşadı.

Miting alanının boş olduğunu gören Pamukoğlu, seçim otobüsünden aşağı dahi inmeden şehri apar topar terk etti.

Genel başkanlarını alanda bekleyen partililer ise şakınlık yaşadı.

-----------------

YABANCI BASIN İÇİN KRALİYET DÜĞÜNÜ PROGRAMI

Yurtdışından Kraliyet düğünü için İngiltere'ye giden çok sayıda basın mensubu, Cake Grubu'nun düğün öncesi düzenlediği etkinlikte bir araya geldi.

Lancaster House'da, İngiliz kültür ve geleneklerini yabancı basın mensuplarıyla paylaşmak amacıyla organize edilen programda, kraliyet nişanıyla ödüllendirilen peynir, tatlı, parfüm ve çeşitli ürünler ile gıdalar beğeniye sunuldu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Muammer Kaddafi, Türkiye, Miting, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın aracılığıyla önümüzdeki sezon Juventus forması giyecek Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı Yıllar önce 'Lan' dediğini iddia ederek oyundan attığı Caner Erkin ile Fırat Aydınus arasında yine ilginç bir diyalog yaşandı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı Kabine toplantısından kısmi mi yoksa tam kapanma kararı mı çıkacak? İki yetkili olası senaryoları paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İstanbul'da beklenen İstanbul'da beklenen "büyük deprem" için eylem planı hazır! Tahliye gemileri hazır bekleyecek         
13:24
Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek Son dakika: Anlaşma sağlandı! Rusların koronavirüs aşısını Türkiye'de Viscoran firması üretecek         
12:51
Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı         
12:43
Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla Diş eti iltihabı olan kişilerin koronadan ölme ihtimalleri 9 kat daha fazla         
12:27
Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı? Programa bağlanan gençten Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: Duş alırken müzik dinlemek günah mı?         
12:21
Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti Mert Hakan için yapılan capsler sosyal medyayı salladı, F.Bahçeli taraftarlar oyuncusunu Kevin De Bruyne'e benzetti         
12:02
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış         
10:37
Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı Sıfır aldığı lüks cipi 8 defa yolda kaldı, hukuk mücadelesi başlattı         
10:14
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada 15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada         
10:13
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum Koronavirüsü 6 yıl önceden bilen Bill Gates: 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini bekliyorum         
09:28
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti         
23:49
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi         
18:31
Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar Türk pasaportunu aşağılayan bir video çekip, TikTok'ta paylaştılar         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 13:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei