10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

29.04.2021 11:17

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

SURİYEDEN TÜRKİYE'YE GÖÇ BAŞLADI

Suriye'den Türkiye'ye göç başladı. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bazı köylerde yaşayan ve ülkelerindeki baskıdan kurtulmak istediği öne sürülen 250 kişilik bir grup, Hatay'ın Yayladağı sınırındaki tel örgüyü aşarak Türkiye'ye girerek sığınma talebinde bulundu.

Grup, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Yayladağı spor salonuna getirildi.

ÜNLÜLER, 2. TELEVİZYON ÖDÜLLERi İÇİN ANTALYA'DA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği '2.Antalya Televizyon Ödülleri' gala gecesine katılmak için çok sayıda sanatçı kente gitti.

Ünlüler havalimanında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

PRENS WILLIAM VE KATE MIDDLETON EVLENDİ

Prens William ve Catherine Elizabeth Middleton, başkent Londra'daki Westminster Kilisesi'nde seçkin davetli topluluğunun katıldığı törenle dünya evine girdi.

Düğün, Prens William'ın ebeveynleri Prens Charles ve Diana'nın 30 sene önce gerçekleşen düğününden bu yana yapılan en büyük kraliyet töreni oldu.

Prens William, kiliseye yanında sağdıcı olan kardeşi Prens Harry ile birlikte geldi. Prensin İrlanda Muhafız Alayına özgü kırmızı albay üniforması giymesi dikkat çekti. Catherine Middleton ise beyaz bir gelinlik tercih etti. Bundan önceki düğünlerin çoğunda da beyaz gelinlik giyilmişti.

Bu arada 28 yaşındaki Middleton, Prens William ile evlenerek, İngiliz kraliyet ailesinin az sayıdaki 'avam' gelininden biri oldu.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Prens William, Türkiye, Antalya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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