10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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BAŞBAKAN ERDOĞAN MUŞ'TA HALKA HİTAP ETTİ

Başbakan Erdoğan Muş'ta Halka Hitap Etti.

ŞAİRLER "EKMEK" İÇİN YARIŞTI

Osmaniye'de geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 14.'sü yapılan "Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması" 43 ilden 127 şairin katılımı ile gerçekleştirildi. Yarışma sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri verilirken, yarışmaya katılan her yarışmacıya başta ekmek olmak üzere kalem, karanfil, katılım belgesi ve Nar Taneleri adlı Ekmek Ödüllü şiir kitabı verildi. Ödül töreni sonrasında ise konuklara Zorkun Yaylası'na gezi düzenlendi.

SEVİMLİ AYIDAN DANS ŞOV

Amerika'da bir hayvanat bahçesinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler internette son günlerin en çok izlenen videoları arasına girdi.

Kaliforniya eyaletinde bir hayvanat bahçesinin güvenlik kameralarında yansıyan görüntülerde bir ayı, sırtını ağaca dayayarak kaşıntısını giderdi. O anlar civarda bulunan güvenlik kameraları sayesinde saniye saniye görüntülendi.

Ortaya çıkan komik görüntüde ayı, hafif ışık altında dans ederek sırtını kaşıyor.

(İHA)