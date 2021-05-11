10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

İSTANBUL İÇİN 2 YENİ ŞEHRİN İNŞASINA BAŞLIYORUZ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için hazırlanan iki büyük projeyi açıkladı. Erdoğan, 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından İstanbul için 2 yeni şehrin inşasına başlayacaklarını belirtti.

TÜRKİYE, EUROVİSİON YARI FİNALİNDE ELENDİ Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Eurovision 2011 Şarkı Yarışması yarı final oylamasında Türkiye'yi temsil eden Yüksek Sadakat grubu elendi.

Öte yandan; yarı final oylamalarını geçip final oylamalarına adını yazdıran ülkeler ise Litvanya, Yunanistan, Azerbaycan ,Gürcistan, Sırbistan, İsviçre, Macaristan, Finlandiya, Rusya ve İzlanda oldu.

AZERBAYCAN'DA "ÇİÇEK BAYRAMI" KUTLANDI

Azerbaycan bu yıl, merhum liderleri Haydar Aliyev'in 88. doğum günü münasebeti nedeniyle 'Çiçek Bayram'ını kutlandıç

Haydar Aliyev'in kendi adını taşıyan parkta düzenlenen ve 3 gün boyunca süren "Çiçek Bayramı" için çiçeklerden tablolar, çalgı aletleri, halılar ve resimler yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi parkı dolaştı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, çiçeklerle çevrilmiş parkın süslenmesi için 50'ye yakın ülkeden 10 Milyon çiçek getirildi.

(İHA)