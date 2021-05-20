10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
ERDOĞAN VAN'DA 365 TESİSİN AÇILIŞINI YAPTI
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yapımı tamamlanan 365 yatırımın toplu açılışını geçekleştirdi. Erdoğan, sağlık konusuna hükümet olarak çok önem verdiklerini anlattı.
CHP LİDERİ AFYON'DA HALKA SESLENDİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Afyonkarahisar'da Halka Seslendi. CHP lideri 1 gün önce Kütahya Simav'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA TÜRKLERE SALDIRI
Bulgaristan da ırkçı Ataka Partisi sempatizanları cuma namazı çıkışında Türklere saldırdı. Olaylarda bir kişi yaralandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika