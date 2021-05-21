10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN: BDP'NİN DEMOKRASİYLE İLGİLİ YOK

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, BDP ve terör örgütü ile yandaşlarına yüklendi.

TIP FESTİVALİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun da katılımıyla yapıldı. İstanbul Zeytinburnu'nda 100 bin adet mesir macunun dağıtıldığı şenlikte ilginç görüntüler oluştu.

VATANDAŞLARA SÜT VE AYRAN DAĞITILDI

Balıkesir'de "Dünya Süt Günü" etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlara süt ve ayran dağıtıldı. Ücretsiz dağıtım yapan firmalara vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

(İHA)