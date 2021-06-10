10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BİZ KİMSENİN ARKASINDAN KONUŞMAYIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hopa mitingine katıldı. Kılıçdaroğlu, ülke için çalışan herkesi takdir ettiklerini söyledi.

FİKRİ SAĞLAR SAVCIYA İFADE VERDİ

Eski Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar, özel harekatçı Ayhan Çarkın'ın itiraflarıyla ilgili tanık olarak ifade verdi.

Sağlar, bir saatten fazla süren ifadenin ardından adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 yıl aradan sonra gittiği Kahramanmaraş'ta, Cuma Namazı'nı Abdülhamit Han Camii'nde kıldı.

Bahçeli'nin camiye giriş ve çıkışı sırasında, çok sayıda vatandaş elini öpmek için sıraya girdi.

(İHA)