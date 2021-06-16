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10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 Yıl önce bugün neler oldu?

16.06.2021 13:52

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE-SURİYE SINIRINDA HAREKETLİLİK

Suriye Ordusu'nun, sınıra yaklaştığı yönündeki bilgilerin ardından Türkiye-Suriye sınırında hareketli saatler yaşanıyor. Son bir saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 30 minibüs dolusu mültecinin Türkiye sınırından giriş yaptığı öğrenildi. Sınırda zaman zaman silah sesleri yükseldi.

Sığınmacılar, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde kurulan çadır kentlere yerleştiriliyor. Son yapılan açıklamaya göre çadır kente yerleştirilenlerin sayısıyla 8 bin 904'e yükseldiği bildirildii.

EN BÜYÜK HUBUBAT TOHUMLUĞU TESİSİ AÇILDI

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, özel sektöre ait Türkiye'nin en büyük hububat tohumluğu tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ata Tohumculuk tarafından hizmete açılan tesiste, saatte 20 ton hububat tohumluğu hazırlanacak ve 17 bin ton ürün depolanabilecek.

ABD-KOSOVA İYİ NİYET PROTOKOLÜ İMZALANDI

Balkan ülkeleri gezisi çerçevesinde Kosova'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Priştine'de Kosova Başbakanı Haşim Taçi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Yardımcısı Gordon ile Başbakan Thaçi, iki ülke arasında eğitim alanında iyi niyet protokolünü imzaladı.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Türkiye, Minibüs, Suriye, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika


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