10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BAŞBAKAN ERDOĞAN MİLLETVEKİLİ YEMİNİNİ ETTİ

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin ant içme töreni devam ediyor. Başbakan Erdoğan da milletvekili yeminini etti. AK Parti milletvekilleri Erdoğan'ı yemini öncesi ve sonrasında ayakta alkışladı.

MİRAÇ KANDİLİ İSTANBUL'DA ÇOŞKUYLA KUTLANDI

Miraç Kandili istanbul'da coşkuyla kutlandı. Eyüp Sultan Camisinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu. Yoğun katılımdan camiye giremeyen vatandaşlar cami avlusunda oturarak geceyi dualarla karşıladı.

İSPANYOL ASKERİ KONVOYUNA SALDIRI

Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü bünyesinde görev yapan İspanyol askerleri konvoyunun geçişi esnasında düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti.

ISAF yetkilileri olay yerine çok sayıda araştırma ekibi gönderirken olayın bünyesinde görev yapan İspanyol askeri konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılan bir bomba vasıtasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

(İHA)