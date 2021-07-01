10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KABOTAJ BAYRAMINDAN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 85. yıldönümü, törenlerle kutlandı. Kabotaj bayramı münasebetiyle yapılan etkinlikler büyük ilgiyle izlendi.

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QUARESMA VE FERNANDES İSTANBUL'DA

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcuları Ricardo Quaresma ve Manuel Fernandes İstanbul'a geldi.

Akşam saatlerinde Lizbon'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Beşiktaş'ın yıldız oyuncular havalimanında büyük ilgi gördü. Havalimanında açıklamada bulanan Manuel Fernandes Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

ALİ TARAN'IN DÜĞÜNÜNÜ GAZETECİ ORDUSU BASTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaevine geren Ali Taran ve Ayşe Özyılmazel çiftinin düğün törenini gazeteci ordusu bastı.

Göltürkbükü beldesinde Semiramis Pekkan'a ait villanın önünde bekleyen gazeteciler için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

(İHA)