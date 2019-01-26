Son Dakika Haberleri: 10 Yıl Önce Çığ Düşmesi Sonucu Ölen 10 Dağcı Trabzon'da Anıldı

10 Yıl Önce Çığ Düşmesi Sonucu Ölen 10 Dağcı Trabzon'da Anıldı

29 dakika önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda 10 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı Trabzon'da anıldı.

10 Yıl Önce Çığ Düşmesi Sonucu Ölen 10 Dağcı Trabzon'da Anıldı, System.String[]
Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda 10 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitiren 10 dağcı Trabzon'da anıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde bulunan çığ felaketinde hayatını kaybeden dağcıların anısına yaptırılan anıtın önünde program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında anıta çelenk bırakıldı. Programda konuşan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu, "Onları unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Programa katılanlar 10 dağcı anısına yapılan anıtın önünde Türk bayrağı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Olayın geçmişi

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

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