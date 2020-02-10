10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından öldürüldü - Son Dakika

10 yıl önce de bıçakla yaraladığı kocası tarafından öldürüldü

6 saat önce

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, 4 çocuk annesi Gülistan Özcan (47), ayrılmak istediği için tartıştığı psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gören eşi Ergün Özcan (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, 4 çocuk annesi Gülistan Özcan (47), ayrılmak istediği için tartıştığı psikolojik sorunları olan ve bir süredir tedavi gören eşi Ergün Özcan (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ergün Özcan'ın 10 yıl önce de eşini yaraladığı bunun üzerine evi terk eden Gülistan'ın çocukları için döndüğü ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde, Manyas'ın kırsal Kalebayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ağılda hayvanlarıyla ilgilenip eve dönen Ergün Özcan, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Gülistan Özcan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Ergün Özcan, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Gülistan Özcan kanlar içinde yere yığılırken, Ergün Özcan Manyas Devlet Hastanesi'ne gidip, olayı anlatarak, jandarmaya teslim oldu. Bu sırada eve sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülistan Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ergün Özcan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Özcan'ın ilk ifadesinde, eşinin ayrılmak istemesi üzerine kavga ettiklerini ve kendine hakim olamayarak Gülistan Özcan'ı öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı.

Jandarmanın başlattığı soruşturma sonrası yapılan incelemede Ergün Özcan'ın psikolojik sorunları olduğu ve savcılık kararıyla üç aylık dönemlerde bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

10 YIL ÖNCE DE YARALANMIŞ, ÇOCUKLARI İÇİN DÖNMÜŞ

Ayrıca, Ergün Özcan'ın, Gülistan Özcan'ı 10 yıl önce de yaraladığı ortaya çıktı. Gülistan Özcan'ın evi terk ettiği ancak bir süre sonra hem çocukları için hem de eşiyle aynı mahallede olması nedeniyle eve döndüğü öğrenildi.

Cinayet sonrası acı haberi alan Gülistan Özcan'ın yakınları evin bahçesinde toplanıp, ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Gülistan Özcan'ın cesedi detaylı otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.


Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:28 Kaynak: DHA
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