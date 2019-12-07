Son Dakika Haberleri: 10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma
Son Dakika Güncel 10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma - Son Dakika

10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 10 yıl önce tespit edilen aradan geçen zamanda popülasyonları artan dağ keçilerini kaçak avcılardan korumak ve popülasyonlarını takip etmek için belirli noktalara fotokapan bırakıldı.

10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 10 yıl önce tespit edilen aradan geçen zamanda popülasyonları artan dağ keçilerini kaçak avcılardan korumak ve popülasyonlarını takip etmek için belirli noktalara fotokapan bırakıldı.

Elbistan'daki dağ keçilerinin popülasyonlarında yaşanan artış üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, keçileri korumak için aldıkları tedbirleri artırdı. Gerek kaçak avcılardan korumak gerekse de popülasyonları takip etme adına dağlık alanlarda belirli noktalara fotokapan bırakıldı.

'DAĞ KEÇİLERİNİ 10 YIL ÖNCE TESPİT ETTİK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, fotokapanların kaydettiği fotoğraf ve videoların belirli aralıklarla kontrol edileceğin belirterek, "Elbistan'da dağ keçisi 10 yıl önce tespit edilmişti. Bunun ardından biz bu keçileri korumak amacıyla çeşitli tedbirler aldık ve aldığımız bu tedbirler olumlu sonuç vererek son 2-3 yılda dağ keçisi popülasyonunun ciddi şekilde artığını gözlemledik. Keçileri başta kaçak avcılardan korumak olmak üzere popülasyonlarını takip etmek adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü olarak bölgenin muhtelif yerlerine fotokapanlar bıraktık" dedi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan kuraklığa karşı sarnıç sistemini tavsiyesi etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 yıl önce görülen dağ keçilerine fotokapanlı koruma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]