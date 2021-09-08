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10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı

08.09.2021 11:57

10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı Eski eş Osman Biçer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi Büyükçekmece'de 10 yıl önce eski eşi Osman Biçer tarafından öldürülen Güldane Yılmaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı

Eski eş Osman Biçer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 10 yıl önce eski eşi Osman Biçer tarafından öldürülen Güldane Yılmaz cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Osman Biçer'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Büyükçekmece'de meydana gelen olayda, 10 yıldır kendisinden haber alamayan Güldane Yılmaz'ın yakınları "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına kayıp başvurusunda bulunmuştu. Maktül Güldane Yılmaz'ın eski eşi Osman Biçer, cinayeti itiraf ederek tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 2011 yılında meydana gelen olay anlatıldı.

Eşini öldürmeden önce keşif yapmış

İddianamede, olay tarihinde maktul Güldane Yılmaz ile sanık Osman Biçer'in evli oldukları ve maktulün eşini aldattığıyla ilgili dedikoduların çıktığı ifade edildi. Sanık Osman Biçer'in bu durumu hazmedemeyerek olay günü uyanıp eşini öldürmeye karar verdiği ve bu amaçla Büyükçekmece'de tarlalara gelerek eşini öldürüp gömeceği yer konusunda keşif yaptığı da iddianamede belirtildi.

Sanığın eve geri döndüğünde eşine Çatalca tarafında bir çiftlikte iş bulduğunu söylediği ve çiftlik sahibiyle görüşmeye gitmeleri gerektiğini anlattığı da iddianamede aktarıldı. İddianamenin devamında "Sanığın yanına yedek kıyafet ve ekmek bıçağı aldığı, önceden keşif yaptıkları tarlaya geldikleri ve maktulün üzerini çıkarmasını istediği" ifadelerine yer verildi.

"Beni neden aldattın" dedikten sonra bıçak sapladı

Sanığın maktule "Beni neden aldattın?" dediği de iddianamede aktarılarak, "Sanığın ardından maktulün pelvis bölgesine bıçak sapladığı, ardından maktulün kendisini öldürmemesi için yalvardığı, sanığın bu kez bıçağı maktulün göğüs kemiği bölgesine sapladığı ve boğazını kestiği" anlatıldı.

Cinayetin ardından sanık Biçer "Eşim sevgilisi ile kaçtı" demiş

Sanığın eşinin boğazını kestiği de iddianamede belirtilerek, "Maktulün vefat etmesi üzerine sanığın cesedin üzerini örttüğü, yanında getirdiği yedek kıyafetlerini giydiği, kanlı elbiseler ile bıçağı olay yerinden ayrılırken sağa sola fırlattığı, ardından maktulün ve kendisinin akrabalarına haber vererek eşine ulaşamadığını ve sevgilisi ile kaçtığını söylediği bir süre sonra ise polise giderek kayıp ihbarında bulunduğu" açıklandı.

Sanığın kayıp başvurusu yaptıktan sonra olay yerine dönüp maktulü gömdüğü belirtilen iddianamede, maktulün kayıp olarak 10 yıl arandığı ancak bulunamadığı geçen sürede hiçbir resmi işlem yapılmaması üzerine sanığın maktulü öldürdüğü şüphesiyle soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Kazı işlemlerinde kıyafet ve kemik parçaları bulundu

Gözaltına alınan Osman Biçer'in cinayeti itiraf ettiği de iddianamede aktarılarak, "Sanığın maktulü öldürdüğünü ve gömdüğü yeri gösterebileceğini söylemesi üzerine kazı işlemlerinin yapıldığı ve yaklaşık 1.5 metre derine inildiğinde maktule ait olduğu düşünülen kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu" aktarıldı.

"Vajina bölgesinden bıçakladım sonra da boğazını keserek öldürdüm"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Biçer aldatıldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyleyerek, "Olay günü sabah erken saatlerde keşif yaptıktan sonra çiftlikte iş bulma bahanesiyle maktulü olay yerine getirdim. Vajina bölgesinden bıçakladım sonra da boğazını keserek öldürdüm. Kayıp başvurusu yaptıktan sonra kazma ve kürek getirerek maktulü gömdüm" şeklinde beyanda bulundu.

DNA örnekleri maktulün oğlu ile yüzde 99,99 uyumlu

Olay yerinden elde edilen kemikler ile maktulün oğlu Barış Biçer'den alınan örneklerin yüzde 99,99 uyumlu olduğu da iddianamede ifade edildi.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

İddianamede sanık Osman Biçer'in 'tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle sanık Biçer'in önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı
10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı
10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı
10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Büyükçekmece, Osman Biçer, Müge Anlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl önce işlenen Güldane Yılmaz cinayeti hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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