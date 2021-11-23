Üye Girişi
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! - Son Dakika

10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!

23.11.2021 11:32
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!

Diyarbakır'da Mehmet K. 10 yıl önce kendisini silahla yaralayıp görme yetisini kısmen kaybetmesine neden olan ve korona tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan amcası Ali K.'yi sokak ortasında öldürdü. Gözaltına alınan Mehmet K. ve ağabeyi Sami K. mahkemece tutuklandı.

19 Kasım'da Yenişehir ilçesinde yeğeni Mehmet K.'yi 10 yıl önce silahla yaralayıp, görme yetisini büyük ölçüde kaybetmesine neden olan Ali K., korona tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı. Amcasının sokakta yürüdüğünü gören Mehmet K., Ali K.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP İŞE GİTMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceledi, çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kısa sürede cinayet şüphelisinin Mehmet K. olduğu tespit edildi. Ekipler, olaydan 1,5 saat sonra Mehmet K.'nin, ağabeyi Sami K.'ye ait otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi. Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek, işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K., gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçağın yanı sıra Mehmet K.'nin giydiği kıyafetler ıslak bulundu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet K., emniyetteki ifadesinde, 10 yıl önce amcası Ali K. tarafından silahla yaralandığını söyledi. Ali K.'nin ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası 'kasten yaralama' suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi. Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.'nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami K.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet K. ve ağabeyi Sami K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!

Yenişehir, Cinayet, Polis, Kasım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:33 Yine gündemin zirvesinde! Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

Son Dakika Haberleri
11:32 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla gündem olan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:29
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler         
16:03
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement