10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyon odasında ölü halde bulundu - Son Dakika
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10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyon odasında ölü halde bulundu

02.11.2022 20:01

Sinop'ta hakkında 1 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki İzzet Gökhan, bir pansiyon odasında ölü halde bulundu. Gökhan'ın hakkında açılan idari soruşturmalar sonucu 10 yıl önce polislikten ihraç edildiği öğrenildi.

Sinop'ta kendisinden haber alınamayan İzzet Gökhan (45) pansiyon odasında ölü bulundu. Ailesinin 1 gündür aradığı İzzet Gökhan'ın Meydankapı Mahallesi Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı tespit edildi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Pansiyona giden polis ekipleri odaya girdiklerinde Gökhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Öte yandan hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle İzzet Gökhan'ın 10 yıl önce polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Gökhan'ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: DHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyon odasında ölü halde bulundu - Son Dakika

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