10 yıl önce meslekten ihraç edilen polis, pansiyon odasında ölü halde bulundu

Sinop'ta kendisinden haber alınamayan İzzet Gökhan (45) pansiyon odasında ölü bulundu. Ailesinin 1 gündür aradığı İzzet Gökhan'ın Meydankapı Mahallesi Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyona giriş yaptığı tespit edildi.
Pansiyona giden polis ekipleri odaya girdiklerinde Gökhan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Öte yandan hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle İzzet Gökhan'ın 10 yıl önce polislikten ihraç edildiği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Gökhan'ın kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya girip öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
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