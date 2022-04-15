10 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR ERSİN ARSLAN İÇİN ANMA - Son Dakika
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10 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR ERSİN ARSLAN İÇİN ANMA

15.04.2022 14:03

GAZİANTEP'te 17 Nisan 2012 tarihinde hasta yakınının saldırısı sonucu hayatını kaybeden doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle anıldı.

GAZİANTEP'te 17 Nisan 2012 tarihinde hasta yakınının saldırısı sonucu hayatını kaybeden doktor Ersin Arslan, meslektaşları tarafından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) öncülüğünde, doktorlar İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde Gaziantep'te öldürülen Doktor Ersin Arslan'ın 10. ölüm yıl dönümünde "Sağlıkta Şiddet Sona Ersin" demek için toplandı. Sağlıkta şiddet yasasının çıkmasını talep eden doktorlar, Doktor Ersin Arslan'ın fotoğrafının önüne karanfil bırakıldı.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış, "Yarın hangimiz usulsüz, hukuksuz bir isteğe 'hayır' dediğimiz için zarar göreceğiz bilmiyoruz. Hangimiz yarın sırtımızdan bıçaklanacağız? Hangimizin kafasında kaldırdım taşı kırılacak? Hangimiz kurşunlanarak katledileceğiz? Sağlık çalışanları olarak artık yeter diyoruz. Devlet, sağlık çalışanlarını korumak zorundadır. Bunu ilk olarak yasa ile yapmalıdır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar karşısında bir kişiyi değil devleti bulmak durumundadır. Türk Ceza Kanunu'na sağlıkta şiddet yasası eklenmelidir. Sağlıkta şiddet uygulayan kişinin suçu katalog suçuna eklenmelidir, cezası ertelenmemelidir" dedi.

10 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR ERSİN ARSLAN İÇİN ANMA
10 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR ERSİN ARSLAN İÇİN ANMA
10 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN DOKTOR ERSİN ARSLAN İÇİN ANMA

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Kaynak: DHA

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